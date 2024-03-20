stroimdom21
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stroimdom21

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Для создания грамотного ландшафта на участке стоит заранее продумать, как растения будут себя вести в течение всего года

Для создания грамотного ландшафта на участке стоит заранее продумать, как растения будут себя вести в течение всего года

﻿﻿Скандинавский сад в Репино, проект Секретариата Л.Бюро.Общее правило заключается в том, что лучше всего делать все в меру.

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