Новый трейлер Dragon Ball: Sparking! ZERO посвятили игровым режимам Spike Chunsoft и Bandai Namco вып...

Новый трейлер Dragon Ball: Sparking! ZERO посвятили игровым режимамSpike Chunsoft и Bandai Namco выпустили новый трейлер игры Dragon Ball: Sparking! ZERO, в котором рассказывается о различных режимах, доступных игрокам на старте.
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