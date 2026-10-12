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62ИНФО | Новости Рязани

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Депутаты гордумы приняли участие в акции по озеленению

Депутаты гордумы приняли участие в акции по озеленению

В сквере на улице Грибоедова спирею, можжевельник, пузыреплодник, посконник и молинию высадили председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова, первый зампред гордумы Антон Астафьев, депутаты и сотрудники аппарата городской Думы.

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