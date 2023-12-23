Новый раунд финансирования оценит капитализацию OpenAI в $100 млрд Несмотря на с...

Новый раунд финансирования оценит капитализацию OpenAI в $100 млрдНесмотря на своё серьёзное влияние на рынок систем искусственного интеллекта, компания OpenAI сохраняет статус стартапа и финансируется инвесторами в ходе частных размещений акций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)