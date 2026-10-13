Украинский НРК UNEX UGV теперь может буксировать артиллерию и другую технику Как утверждают разработчики чешско-украинского наземного роботизированного комплекса UNEX UGV, аппарат способен буксировать артиллерийские орудия, а также колесную технику массой до 10 тонн.
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