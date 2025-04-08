В Петербурге подскочили цены на услуги стоматологов

И врачей узкого профиля Средняя стоимость медицинских услуг в Петербурге в 2024 году возросла на 8 %, причем в отдельных случаях этот показатель достигал 50 % в годовом исчислении, сообщает 8 апреля «Деловой Петербург».
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