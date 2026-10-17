Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали лидерами короткой программы в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27 в Казани.
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