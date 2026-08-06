В Караганде открыли бесплатную спортивную секцию для детей с инвалидностью

В Караганде во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова открылась секция «Тұсау кесер» физкультурно-оздоровительного клуба «Жас Жауынгер», где дети с инвалидностью бесплатно занимаются адаптивным спортом по авторской методике, передает inKaragandy.
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