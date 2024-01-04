Сколько хотят получать россияне?

Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
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