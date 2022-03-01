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Девочка с ДЦП из Арсеньева вдохновила юных уссурийцев встать на горные лыжи

Девочка с ДЦП из Арсеньева вдохновила юных уссурийцев встать на горные лыжи

Благотворительный фонд "Надежда" впервые воплотил в жизнь проект, родившийся после поездки в Арсеньев и знакомства с 9-летней лыжницей с ДЦП Настей Байковой.

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