Reuters: Ким Чен Ын сообщил, что КНДР не хочет войны, но не будет ее избегать

По данным агентства Reuters со ссылкой на ЦТАК, глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын сообщил, что его страна не стремится к войне, но не будет её избегать в случае вторжения «даже на 0,001 миллиметра».
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