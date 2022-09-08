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Принц Уильям и Кейт Миддлтон отвели детей в новую школу. В центре внимания снова принц Луи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отвели детей в новую школу. В центре внимания снова принц Луи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отвели детей в частную школу Лэмбрук в Беркшире, где наследники будут учиться после переезда семьи в Виндзор.

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