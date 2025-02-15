Эксперт назвал важные факторы при покупке загородного дома

При выборе загородного дома необходимо первым делом проверить право собственности, наличие всех необходимых разрешений, а также выписки из ЕГРН, которые подтвердят, что дом и земля оформлены правильно и без обременений.
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