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Жительница Ялты перевела 2,4 млн рублей неизвестному с WhatsApp

Жительница Ялты перевела 2,4 млн рублей неизвестному с WhatsApp

В Крыму зарегистрированы случаи мошенничества по схеме «Безопасный счет», в результате чего пострадали жители Ялты и Феодосии.

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