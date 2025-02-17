Трамп: встреча лидеров США и России может состояться в ближайшее время

Встреча лидеров Соединенных Штатов и Российской Федерации в Саудовской Аравии может состояться в ближайшее время, но данные переговоры следовало организовать еще до кризиса на Украине или сразу после его начала.
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