Экс-директор «Астаны» Эшуорт помогает эмиратскому холдингу City Football Group купит акции «Спартака»

Telegram-канал «Мутко против» опубликовал информацию о том, что в переговорах между московским «Спартаком» со стороны City Football Group (CFG) участвовал бывший английский футболист Пол Эшуорт, работавший в «Астане».

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