Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +13°, малооблачно• Севастополь: +15°, малооблачно• Ялта: +14°, облачно• Алушта: +15°, малооблачно• Евпатория: +15°, ясно• Саки: +15°, ясно• Бахчисарай: +14°, малооблачно• Джанкой: +14°, малооблачно• Судак: +14°, малооблачно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии