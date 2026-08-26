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Царьград

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Бензин будет дорожать каждый месяц до конца года

Бензин будет дорожать каждый месяц до конца года

Водителям не стоит ждать снижения цен на заправках до конца года.Консалтинговая компания Б1 в своем прогнозе для «Ведомостей» предупреждает, что розничные цены на бензин продолжат расти на 1–2% каждый месяц.

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