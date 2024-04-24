Moondrop представил свой первый смартфон MIAD 01

Компания Moondrop представила свой первый смартфон - MIAD 01. Главным отличием новинки является продвинутый звуковой тракт с поддержкой Hi-Fi Audio, а также сразу два аудиоразъямa для разных типов наушников.
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