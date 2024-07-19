Делимся легкими рецептами, которые не только не оставят вас равнодушными, но и помогут сэкономить время.

Куриный ужин — один из самых сытных вариантов еды, который только можно придумать, особенно если у вас мало времени, чтобы возиться с такими вещами, как макароны или тушеная говядина (см также: «Свинина или говядина: какое мясо полезнее?»).
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