Делимся легкими рецептами, которые не только не оставят вас равнодушными, но и помогут сэкономить время.

﻿﻿Куриный ужин — один из самых сытных вариантов еды, который только можно придумать, особенно если у вас мало времени, чтобы возиться с такими вещами, как макароны или тушеная говядина (см также: «Свинина или говядина: какое мясо полезнее?»).