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Кухня и дом

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Свежие комментарии

  • Алексей
    Ха ха.Таже яичница,вид сбоку😁.Заголовок-отстой.Хватит есть по ут...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Спасибо, сразу проверила весь пластик на кухне: преимущественно 05PPМаркировка пласти...
  • Игорь Лучник
    на 2 литра молока 0,75 стакана соли? Как можно такие "полезные" рецепты выставлять?  Постыдились быЯ опробовала не о...

Делимся легкими рецептами, которые не только не оставят вас равнодушными, но и помогут сэкономить время.

Делимся легкими рецептами, которые не только не оставят вас равнодушными, но и помогут сэкономить время.

﻿﻿Куриный ужин — один из самых сытных вариантов еды, который только можно придумать, особенно если у вас мало времени, чтобы возиться с такими вещами, как макароны или тушеная говядина (см также: «Свинина или говядина: какое мясо полезнее?»).

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