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Царьград

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Дорогу Краснодар - Кабардинка построят к 2029 году. Платную

Дорогу Краснодар - Кабардинка построят к 2029 году. Платную

Сейчас новой проект находится на стадии проектирования.Администрация Краснодарского края обозначила сроки строительства автодороги Краснодар - Абинск - Шапсугская – Кабардинка.

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