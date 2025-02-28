Нива Спорт в деталях — новые фотографии!

На прошедшей 26-27 февраля в столице Татарстана специализированной выставке автотранспорта и автокомпонентов «Kazan Truck Expo 2025» АВТОВАЗ представил две грядущие новинки – седан Lada Iskra и внедорожник Lada Niva Sport.
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