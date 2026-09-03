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Энциклопедия Техники

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Советское оружие, ставшее легендой за рубежом: четыре истории успеха

Советское оружие, ставшее легендой за рубежом: четыре истории успеха

Когда речь заходит о технике, созданной в Советском Союзе, чаще всего вспоминают масштабные парады, бескрайние танковые полигоны и армейские склады.

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