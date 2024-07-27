🕯️ В Симферополе проходит акция, посвященная Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе К мемориалу у здания администрации города участники акции возложили цветы и детские игрушки.
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🕯️ В Симферополе проходит акция, посвященная Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе К мемориалу у здания администрации города участники акции возложили цветы и детские игрушки.