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Парламентская газета

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От животных в цирке может остаться только запах

От животных в цирке может остаться только запах

Запретить использовать животных в цирках — такой законопроект на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 9 ноября решили отправить в рассылку, чтобы получить отзывы региональных властей, сенаторов и правоведов.

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