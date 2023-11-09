От животных в цирке может остаться только запах

Запретить использовать животных в цирках — такой законопроект на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 9 ноября решили отправить в рассылку, чтобы получить отзывы региональных властей, сенаторов и правоведов.
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