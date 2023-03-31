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«Платформе не выжить»: американцы сокращают свою активность на Черном море

Непрофессионализм пары наземных операторов MQ-9 Reaper и высокая выучка российских экипажей Су-27 привели к падению американской машины в Черное море.

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