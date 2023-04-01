Перименопауза: 7 Ранних Признаков, Которые Стоит Знать Каждой Женщине

Если вы старше 42 лет, вам точно стоит знать об этих симптомах. Перименопазуа — период, в течение которого тело женщины готовится к менопаузе, постепенно сокращая уровень женских гормонов — как правило, длится дольше, чем собственно менопауза.
Если вы старше 42 лет, вам точно стоит знать об этих симптомах. Перименопазуа — период, в течение которого тело женщины готовится к менопаузе, постепенно сокращая уровень женских гормонов — как правило, длится дольше, чем собственно менопауза.
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