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Перименопауза: 7 Ранних Признаков, Которые Стоит Знать Каждой Женщине

Если вы старше 42 лет, вам точно стоит знать об этих симптомах. Перименопазуа — период, в течение которого тело женщины готовится к менопаузе, постепенно сокращая уровень женских гормонов — как правило, длится дольше, чем собственно менопауза.

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