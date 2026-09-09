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Царьград

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Ягудин предупредил: обсуждение ссор с ИИ отдаляет супругов

Ягудин предупредил: обсуждение ссор с ИИ отдаляет супругов

Дмитрий Ягудин, доктор психологических наук, предупреждает, что обсуждение семейных ссор с нейросетью может привести к отдалению супругов.

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