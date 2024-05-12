В Telegram появился новый вид мошенничества. О нем предупредило «Роскачество»

В мессенджере появился новый тип мошенников — они представляются техподдержкой Telegram и связываются с жертвой якобы для отмены удаления аккаунтаКак сообщает РИА Новости, проблема взлома аккаунтов в Telegram с каждым годом становится все более актуальной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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