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«Всё придётся вернуть с огромными процентами». Володин назвал открытым грабежом планы ЕС забрать замороженные российские активы

«Всё придётся вернуть с огромными процентами». Володин назвал открытым грабежом планы ЕС забрать замороженные российские активы

Планы Евросоюза изъять замороженные российские активы на территории ЕС для последующего финансирования киевского режима являются проявлением «открытого грабежа».

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