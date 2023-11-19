Премьер-министра Катара совершит визиты в Россию и Великобританию

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман бен Джассим Аль Тани, добиваясь немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа, в рамках раунда официальных визитов в страны-постоянные члены Совета Безопасности ООН 21 ноября начнет турне в Россию и Великобританию.