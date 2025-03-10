В США пообещали не оказывать военную помощь России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио дал твердые гарантии, что Вашингтон исключает любую возможность предоставления военно-технической поддержки России в связи с конфликтом на Украине.
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