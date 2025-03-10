В США пообещали не оказывать военную помощь России

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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федор
Нам твоя помощь на хрен не нужна , ты не по адресу!!!! Впаривай её гейевропе и всяким ушлёпкам из 404 , а мы её просто утилизируем!!!!
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