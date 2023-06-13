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Министр обороны Писториус пообещал, что до конца года Германия поставит Украине свыше 100 отремонтированных танков Leopard 1A5

Министр обороны Писториус пообещал, что до конца года Германия поставит Украине свыше 100 отремонтированных танков Leopard 1A5

Руководитель министерства обороны Германии Борис Писториус пообещал, что до конца текущего года Берлин передаст Украине свыше 100 отремонтированных бронемашин Leopard 1A5.

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