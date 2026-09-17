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Пожар рядом с факультетом СПбГУ привел к отмене занятий

Пожар рядом с факультетом СПбГУ привел к отмене занятий

Занятия в здании Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ отменили 18 сентября. Об этом сообщается на странице подразделения вуза.

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