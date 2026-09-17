Пожар рядом с факультетом СПбГУ привел к отмене занятий

Занятия в здании Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ отменили 18 сентября. Об этом сообщается на странице подразделения вуза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым