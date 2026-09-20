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В моче кошек нашли химический «паспорт личности» из 13 жирных кислот

В моче кошек нашли химический «паспорт личности» из 13 жирных кислот

Учёные из Университета Иватэ (Япония) в составе международной группы из Японии, Германии и Испании обнаружили, что кошки могут идентифицировать друг друга по уникальным химическим соединениям в моче — 13 необычным разветвлённым жирным кислотам.

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