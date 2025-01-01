Магнитная буря обрушится на Землю 2 января, предупреждает информационное агентство URA.RU. Согласно прогнозу специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, небольшая геомагнитная активность уровня G1 ожидается уже во второй день наступившего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии