Магнитная буря обрушится на Землю 2 января, предупреждает информационное агентство URA.RU. Согласно прогнозу специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, небольшая геомагнитная активность уровня G1 ожидается уже во второй день наступившего года.