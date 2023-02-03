На Алтае за миллиард рублей продают фермерское хозяйство Как отмечает продавец, сельхозпредприятие полностью функционирующее и прибыльное В Алтайском крае продают готовый бизнес – фермерское хозяйство на площади 7000 гектаров в Змеиногорском районе.