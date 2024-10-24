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Ремейк Rayman, унылая Fallout Day, авторы The Day Before делают экшен-хоррор…

Ремейк Rayman, унылая Fallout Day, авторы The Day Before делают экшен-хоррор…

Fntastic объявила о создании ЕЩЁ ОДНОЙ игры, судьба создателей Prince of Persia: The Lost Crown, Bethesda провела презентацию Fallout Day, Telltale решила внести ясность в ситуацию с «отменой» The Wolf Among Us 2, открытая «бета» Monster Hunter Wilds, Towers of Aghasba от студии Dreamlit Games скоро выйдет в Steam, суммарный тираж игр компании Bohemia Interactive в Steam перевалил за 47 миллионов экземпляров.

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