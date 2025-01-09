Английский "Глостер" запретил самому успешному регбисту России играть с флагом страны

Клуб выступил в поддержку Украины и санкций против России.Известный регбист сборной России Кирилл Готовцев, считающийся одним из лучших игроков в своей стране, столкнулся с ограничениями в английском клубе "Глостер".
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