Опубликован новый перечень вступительных экзаменов в российские вузы

Минобрнауки опубликовало новый перечень вступительных испытаний в российские вузы. Изменения коснутся экзаменов при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета, пишут «Ведомости».
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