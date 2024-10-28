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Опубликован новый перечень вступительных экзаменов в российские вузы

Опубликован новый перечень вступительных экзаменов в российские вузы

Минобрнауки опубликовало новый перечень вступительных испытаний в российские вузы. Изменения коснутся экзаменов при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета, пишут «Ведомости».

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