В Сумах паника: ищут труповозки, а офицеров НАТО вывозят вертолетами

Серж Брукс

Раз летают вертолеты до сих пор,значит дела наши не очень хороши.Как понимать Сумы не трогали с самого начала войны.специально этому «гнойнику»давали развиваться или все таки никто не анализирует данные снятые космическими аппаратами.Или у наших вообще этот вид разведки отсутствует в ГШ МО ? одно ясно и понятно,что нет нормального организатора и Командущего войсками.Генералы с Арбатского ВО ничего не умеют. Давно необходима ревизия на профпригодность.Можно миллион раз повторять про диванных «специалистов»,но почему до сих пор нет сообщений,что уничтожены эти 2перехода на польской и Румынской границах???