Российская армия сосредоточила свои усилия на ракетно-бомбовых ударах по тем резервам ВСУ, которые сосредоточены в Сумах и Сумской области.
В Сумах паника: ищут труповозки, а офицеров НАТО вывозят вертолетами
Комментарии
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Серж Брукс
Раз летают вертолеты до сих пор,значит дела наши не очень хороши.Как понимать Сумы не трогали с самого начала войны.специально этому «гнойнику»давали развиваться или все таки никто не анализирует данные снятые космическими аппаратами.Или у наших вообще этот вид разведки отсутствует в ГШ МО ? одно ясно и понятно,что нет нормального организатора и Командущего войсками.Генералы с Арбатского ВО ничего не умеют. Давно необходима ревизия на профпригодность.Можно миллион раз повторять про диванных «специалистов»,но почему до сих пор нет сообщений,что уничтожены эти 2перехода на польской и Румынской границах???
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13 час.
СБ
Серж Брукс
Решать нужно лишения противника поступления резервов от НАТО давным давно иначе эта заваруха будет на года т е истощение противника,а это целый ЕС и США,которые будут поставлять не считаясь ни с чем лишь бы уничтожить Россию как таковое государство.Хватит спать пора уже давно пора громить врана настоящим образом не оглядываясь назад.!!!!!
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13 час.
LiapaNNZ Фамилия
Похоже что история в Курской области до нового года с гарантией. Не хочется говорить об обычных темпах, потому что тогда — год...
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11 час.
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