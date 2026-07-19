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Зеленский назвал ночную атак ВС РФ одной из самых масштабных

Зеленский назвал ночную атак ВС РФ одной из самых масштабных

Владимир Зеленский назвал ночную атаку Вооруженных сил Российской Федерации по военным предприятиям в Киеве и Киевской области одной из наиболее масштабной.

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