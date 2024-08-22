BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе Компания BMW в июл...

BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в ЕвропеКомпания BMW в июлей впервые в истории обогнала Tesla и заняла первое место по продажам электромобилей в Европе, несмотря на снижение спроса на электромобили в целом и на трудности, которые испытывают многие автопроизводители.