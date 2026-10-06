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Регионы России

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Мишустин призвал ускорить переход на российское оборудование для 5G

Мишустин призвал ускорить переход на российское оборудование для 5G

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость ускорить переход на отечественное оборудование для сетей 5G.

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