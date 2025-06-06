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В России предложили ввести льготную ипотеку для учителей и медиков

В России предложили ввести льготную ипотеку для учителей и медиков

В Госдуме предложили ввести госипотеку для ученых, учителей и медработников. С соответствующей инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, передает агентство ТАСС.

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