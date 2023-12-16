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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Большунову хватает внутренней конкуренции, чтобы прогрессировать. Соперники наступают на пятки»

Сегодня Александр Большунов выиграл классическую «разделку» на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

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