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Микробиом и реакция на прививку оказались связаны через бактериальный белок

Микробиом и реакция на прививку оказались связаны через бактериальный белок

Кишечные микробы могут влиять на выраженность воспалительной реакции после вакцинации. Международная команда обнаружила, что у людей с более сильным повышением температуры ещё до прививки отличались активность микробиома и некоторые маркеры воспаления.

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