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Французская сеть магазинов Kiabi закроется в России

Французская сеть магазинов Kiabi закроется в России

Французская сеть магазинов одежды Kiabi намерена уйти с российского рынка. Об этом сообщает РБК.«Компания не смогла найти своей уникальной бизнес модели», — объяснил источнику причины этого решения один из представителей рынка торговой недвижимости.

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