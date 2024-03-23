⚡️В районе Симферопольского шоссе в Севастополе в частный дом попала ракета и не разорвалась По информации губернатора Михаила Развожаева.
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⚡️В районе Симферопольского шоссе в Севастополе в частный дом попала ракета и не разорвалась По информации губернатора Михаила Развожаева.