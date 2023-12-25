Ушел из жизни писатель и издатель Николай Ютанов

В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов, сообщает РБК со ссылкой на исследователя фантастической литературы Андрея Ермолаева, работавшего с Ютановым в издательстве Terra Fantastica.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии